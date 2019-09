Thiago Silva, sospiro di sollievo: “Neymar? Grazie a Dio è rimasto al Psg. Ci aiuterà a realizzare il nostro sogno…”

È tornato in campo dopo le polemiche e, soprattutto, l’infortunio alla caviglia. Neymar è stato subito protagonista con la maglia del Brasile nel 2-2 contro la Colombia.

Un assist e una rete per O’Ney che si prepara a tornare in campo anche con il Paris Saint-Germain dopo le note vicende di mercato. A parlare del connazionale e compagno di squadra sia con la Nazionale verdeoro sia col club è stato Thiago Silva. Il capitano dei parigini ha detto la sua, come riporta Globoesporte, riguardo all’attaccante e agli obiettivi che si potranno raggiungere grazie alla sua permanenza in Francia.

VINCERE LA CHAMPIONS – “La gente deve essere felice che Neymar sia rimasto a Parigi. Tutti sappiamo quale sia il nostro obiettivo. Nostro e di tutto l’ambiente: vincere la Champions League. Un giocatore come O’Ney ci può dare una grossa mano per realizzare il nostro sogno. Si vince solo con i grandi calciatori e lui lo è. Se Neymar fosse partito, sarebbe stata una perdita davvero grande per il Psg. Ma grazie a Dio è rimasto. Nonostante fosse tre mesi senza giocare ha dimostrato che tipo di giocatore è. Grande e importante”, ha detto Thiago Silva che poi glissa sulle differenze tra club e Nazionale: “Un Neymar diverso tra Brasile e club? Non credo. Gioca più o meno nelle stesse posizioni…”.