Thiago Silva, ‘The Last Dance’ per il Psg: vuole giocare la Champions e poi dire addio

Terminerà a fine stagione l’avventura di Thiago Silva al Paris Saint-Germain, questa è una certezza. Lo ha confermato il direttore sportivo Leonardo e lo ha ribadito, con amarezza, anche l’agente del difensore brasiliano.

Tante le squadre che vorrebbero vedere con la propria maglia l’ex centrale del Milan, compresi i rossoneri che gli fanno la corte esattamente come l’Everton. Per il momento, però, Thiago Silva non pensa a dove andrà perché è concentrato per la conclusione della stagione. Nessun addio prematuro come qualcuno aveva ipotizzato, il brasiliano vuole restare e portare a termine l’intera stagione anche per non fare alcuno sconto alla società che non lo avrebbe certo trattato nel modo migliore. Secondo quanto riporta RMC Sport, infatti, il calciatore non vuole assolutamente allontanarsi prima di agosto, ovvero non prima di aver giocato le gare di Champions League che mancano al completamento dell’annata. Una sorta di The Last Dance per Thiago Silva che attende di scendere in campo per vestire un’ultima volta la maglia del Psg prima di dire addio…

