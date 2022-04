Thierry Henry segna per il Sao Paulo ma non è la leggenda francese…

Una nuova piccola stella all'orizzonte?

Redazione ITASportPress

Thierry Henry ha segnato col Sao Paulo. Nessun errore, avete capito bene. In Brasile torna alla cronaca sportiva il nome della leggenda francese. Peccato che in questo caso non si tratti dell'ormai 44enne, bensì di un suo omonimo che gioca con la squadra U15 del club verdeoro.

Come riportato anche da Globo, il ragazzo ha 14 anni e gioca appunto nella formazione U15 del San Paolo. In queste ore è sceso in campo nella sfida contro l'SC Brasile e ha segnato una doppietta.

Il ragazzo, chiamato così proprio dai genitori in onore dell'ex leggenda francese, farà 15 anni il prossimo agosto è alto 191 cm e sembra proprio destinato ad avere un futuro luminoso.

Mentre l'omonimo più famoso ha appeso ormai da tempo le scarpette al chiodo diventato assistente ma anche allenatore in prima, il ragazzino sembra intenzionato a portare ancora in alto il suo nome. L'inizio sembra assolutamente promettende. E non potrebbe essere altrimenti...