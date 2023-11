Thuram: “Henry per me è come uno zio. Sono ossessionato dalla nazionale”

Marcus Thuram è uno dei principali protagonisti del grande inizio di stagione dell'Inter. L'attaccante, arrivato a Milano in estate dal Borussia Moenchengladbach, sta facendo la differenza sia in Serie A che in Champions League, scalando le gerarchie anche nella nazionale francese. Convocato da Deshamps per gli impegni con Gibilterra e Grecia, il numero nove nerazzurro ha parlato al podcast ufficiale dei Bleus. Il suo racconto parte dagli inizi a Clairfontaine al rapporto con Thierry Henry.

LE PAROLE DI THURAM - "Henry è un punto di riferimento, per come giocava ma anche per il suo comportamento. Lui è l'esempio di quello che Clairefontaine cerca di creare, per me è il testimonial perfetto. Io conosco bene Henry da quando ero ragazzino, come mio padre rappresenta molto per me. Lo considero un po' come mio zio. La Nazionale per me è diventata un'ossessione da quando ogni mattina, sul cammino per andare a scuola, incrociavo i giocatori della prima squadra."