Thuram Jr non pensa al mercato: “Il Borussia M’Gladbach scelta migliore della mia carriera”

Questa sera affronterà l’Inter in Champions League. Marcus Thuram, figlio di Lilian, storico ex difensore anche di Juventus e Parma, vive un ottimo momento col suo Borussia M’Gladbach e non ha alcuna intenzione di dire addio. Molte le voci di mercato che lo vorrebbero già in partenza nelle prossime finestre di mercato. Eppure lui, si è detto desideroso di restare dove è.

Thuram: “Borussia M’Gladbach scelta migliore della mia carriera”

Parlando ai microfoni di Kicker, l’attaccante ha voluto chiudere, almeno per ora, ogni ipotesi di addio: “Sono concentrato al 100% sul Borussia Monchengladbach e sono molto felice di essere qui”, ha detto Marcus Thuram. “Non ho mai parlato con nessun altro club. Il Borussia mi ha permesso di percorrere diverse tappe della mia carriera. Essere in Champions League ed essere chiamato anche dalla Nazionale francese. Qui sono cresciuto non solo come calciatore ma anche come uomo. Credo che sia stata la scelta migliore della mia carriera venire qui”.