Tifosi del Liverpool in quarantena. Scalo a Orio dopo la trasferta di Madrid

L’allarme Coronavirus ha spinto molte nazioni ad adottare le misure di sicurezza per evitare il rischio di contagio. Anche lo sport ha subito gravi danni dopo la diffusione dell’epidemia. In Inghilterra, ad un gruppo di tifosi del Liverpool è stato suggerito di rimanere nelle loro abitazioni in via precauzionale.

I supporters dei Reds stavano rientrando da Madrid dopo aver assistito al match di Champions contro l’Atletico di Madrid. Il gruppo però ha fatto scalo a Orio al Serio e questo ha allarmato gli organi di sicurezza britannici che ha messo così i tifosi in quarantena. I fan dovranno quindi rimanere a casa per i canonici 14 giorni, sperando che nessuno di loro presenti i sintomi del Coronavirus. A riportarlo è Tuttomercatoweb.