Tifosi United chiedono a Sancho di bere se vuole il club di Manchester e lui obbedisce

In questi giorni di stop i calciatori passano molto tempo con i loro fan grazie ai social network. Le dirette Instagram sono sempre più frequenti e spesso i giocatori le condividono con colleghi o ex compagni. Tra aneddoti e racconti, ecco che però possono arrivare anche assist di mercato.

SANCHO – Jadon Sancho è senza dubbio uno dei giovani più forti e promettenti in Europa. Il baby attaccante del Dortmund ha fatto registrare numeri importantissimi durante questa stagione a Dortmund e dall’Inghilterra Rashford ha sempre spinto per averlo all’Old Trafford. Sancho, di nazionalità inglese, sembrerebbe intenzionato a raggiungere il connazionale e con un gesto ha mandato in delirio i fan dello United. Durante una diretta social, un tifoso ha commentato: “Bevi se vai allo United“. Subito dopo il giocatore del Dortmund ha preso una bottiglietta e ha bevuto un sorso d’acqua. Un gesto considerato eloquente dai sostenitori dei Red Devils.