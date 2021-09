Tifoso Celtic disposto a tutto per vedere gara: chiuso in bagno 2 ore senza biglietto e…

La storia raccontata dal fan degli scozzesi sui social

Un'impresa non di poco conto, quella provata e portata a termine con successo da un tifoso del Celtic . Tale Paul Byars , questo il suo nome sui social, ha dichiarato di essere riuscito a vedere allo stadio la partita di Europa League del club scozzese contro il Betis disputata giovedì nonostante non avesse il biglietto . Ma come è stato possibile visti i numerosi controlli? Il racconto arriva dal diretto interessato che ha svelato di aver trascorso circa 2 ore chiuso in bagno senza farsi notare.

Attraverso il proprio account Twitter, il tifoso del Celtic ha raccontato senza troppi dettagli la sua "impresa". Arrivato nei pressi dello stadio Benito Villamarin di Siviglia, il fan si è nascosto in un parcheggio, poi ha preso l'ascensore per entrare nell'impianto e poi si è seduto in bagno cercando di non farsi mai vedere. Trascorse due ore, non proprio comodamente, il tifoso si è diretto in tribuna a vedere la gara.