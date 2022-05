Tifoso col teschio del nonno allo stadio: “Voleva esserci per fare il tifo”

Un super tifoso e l'amore di suo nonno per il Racing Avellaneda

Per Aranda non si tratta di una novità. Infatti, anche in passato si era già presentato allo stadio del Racing con il teschio del defunto nonno. L'uomo ha anche confermato di portarlo sempre con sé quando va ad assistere dal vivo alle partite della squadra di Avellaneda. In occasione della vittoria del 18° titolo argentino nel 2019 lo stesso tifoso portò per le strade della città il teschio di suo nonno in mano e disse: "Sarebbe stato orgoglioso di questo gesto".