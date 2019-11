Tifoso del Manchester United sconfigge il cancro: Rashford lo invita all’Old Trafford e realizza il suo sogno

Storie di calcio, ma anche storie di vita. Bellissimo il gesto di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, che ha realizzato il sogno di un tifoso Red Devils che ha vinto la sua battaglia: quella contro un cancro al terzo stadio.

Parliamo di John Berk, fan statunitense del Manchester United, che grazie ad un amico è riuscito a raccontare la sua storia e farla giungere a Rashford, Pogba e Lingard. Come? Attraverso i social network. L’amico del tifoso aveva pubblicato un messaggio taggando i tre calciatori raccontando la battaglia vinta dall’uomo. Un gesto che non è passato inosservato e, come mostra anche Rashford attraverso i propri canali social, ha visto un doppio lieto fine: John è stato ospite all’Old Trafford e il Manchester United ha vinto. Una favola bellissima.