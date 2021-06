Tigres, accoglienza da star per Thauvin: “Voglio fare come Gignac e…”

Il francese vuole seguire le orme dell'altro bomber connazionale

Il Messico e i fan del Tigres pazzi di FlorianThauvin. Il calciatore è arrivato nel nuovo club ed è subito stato accolto come una vera star. Nelle scorse ore l'ormai ex Marsiglia che era stato anche accostato a diversi club italiani, Milan su tutti, è stato presentato ufficialmente dai messicani. Accoglienza pazzesca per il classe 1993 con diverse migliaia di tifosi che si sono recate alla stadio per assistere alla sua presentazione.