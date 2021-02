Tigres, Gignac per sempre: arriva il rinnovo dopo la finale del mondiale per club

André-Pierre Gignac e il Tigres avanti insieme, per sempre. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e sui canali social, il club messicano ha comunicato di aver rinnovato il contratto dell’attaccante francese classe ’85 per altre tre stagioni.

Dopo la bellissima finale nel mondiale per club ottenuta, il club del Messico ha deciso di puntare ancora sul centravanti che ha trascinato i suoi sino all’ultimo appuntamento contro i più quotati rivali del Bayern Monaco. Nella nota della società si capisce come nelle intenzioni di Gignac ci sia quella di concludere la sua carriera proprio con questa maglia. Un matrimonio felice e che durerà, come detto, per altri tre anni e non solo…