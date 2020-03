Tim Howard ci ripensa: torna a giocare dopo essersi ritirato

Tim Howard fa marcia indietro e torna a giocare dopo pochi mesi dall’annuncio del suo ritiro. L’ex portiere anche dell’Everton e del Manchester United ha deciso di rimettersi in gioco e di vestire la maglia del Memphis 901 FC. All’età di 40 anni, Howard ha scelto di provare l’avventura nel club di cui è già proprietario e direttore sportivo e che milita in USL, categoria sotto la MLS.

Come riporta la BBC, il portiere non ha resistito dopo soli pochi mesi senza calcio giocato: “Adoro giocare e adoro competere, tornare mi dà l’opportunità di fare entrambe le cose”, ha detto Howard. “Dal mio ritiro ad ottobre, la mia ossessione per il calcio è cresciuta sempre di più. Il desiderio di vincere continua a guidarmi ogni giorno”. Howard ha vissuto una carriera molto mportante totalizzando ben 491 presenze in tutte le competizioni tra Manchester United ed Everton tra il 2003 e il 2016. Vanta anche 121 presenze per la Nazionale USA con la quale ha disputato due Mondiali.