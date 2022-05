Tim Howard non ha dubbi: “Se Messi viene in MLS sarà come ai tempi di Pelé”

Il commento dello storico portiere americano

Continuano i rumors sul possibile approdo di Lionel Messi in MLS , il campionato americano. Sembra sempre più probabile vedere La Pulce firmare per la Major League Soccer, probabilmente con l'Inter Miami di David Beckham. Sul clamore che verrebbe generato non ha dubbi Tim Howard storico portiere con un passato anche al Manchester United.

Parlando a The Pat McAfee Show, l'americano ha detto: "Se Messi dovessere andare all'Inter Miami sarebbe davvero uno spettacolo. La MLS migliorerebbe tantissimo e avrebbe uno sviluppo molto importante come campionato. Abbiamo visto tante superstar arrivare qui ma se arrivasse lui sarebbe qualcosa di mai visto. Credo che l'entusiasmo che andrà a crearsi sarà come ai tempi di Pelé. Sarebbe davvero qualcosa di pazzesco se dovesse accadere. Messi, giuro, è come un Dio. Messi e Cristiano Ronaldo sono i due giocatori più grandi di tutti i tempi", il commento di Howard.