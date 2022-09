Todibo, 9 secondi per… un cartellino rosso in Nizza-Angers

Incredibile ma vero: 9 secondi possono bastare per farsi espellere... Il cartellino rosso ricevuto da Jean-Claur Todibo nell'ultimo turno di campionato francese in Nizza-Angers è senza dubbio da record.

Il difensore del Nizza, infatti, è stato mandato via dall'arbitro dopo una piccola manciata di secondi per un intervento considerato falloso e da chiara azione da rete per i rivali. Todibo non ha potuto fare altro che prendere la decisione del direttore di gara e farsene una ragione lasciando i suoi in inferiorità numerica per tutta la partita.