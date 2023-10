Todibo: “Andare al Barcellona è stato un fallimento, ma ho imparato che…”

Una prospettiva di carriera splendete e poi il nulla. Questo è il duplice effetto che può fornire il Barcellona ai giovani talenti in ascesa, promesse come Jean-Clair Todibo , che nei suoi anni in blaugrana ha passato il peggior periodo della sua carriera. Ne ha parlato lo stesso difensore ai microfoni del Telefoot , ammettendo di aver ora trovato la propria dimensione in Francia, al Nizza.

BARCELLONA: "Visto che non giocavo quando ero al Barcellona, la gente mi insultava e mi diceva che ero solo un fallito" ha esordito il difensore, parlando del pesante effetto del giocare in una squadra talmente importante ad un'età così giovane. Continuando, poi, Todibo ha spiegato come è riuscito ad abbandonare questa difficile condizione: "Col tempo ho imparato dal mio fallimento e sono felice che la mia carriera non sia stata rose e fiori. Ora, a Nizza, mi sento al sicuro e amato dai tifosi. Qui posso esprimermi al meglio. Parlo molto con Lilian Thuram, una persona che rispetto e un grande ex difensore, mi sta aiutando".