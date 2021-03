Todibo, ex al veleno: “Barcellona? Ciò che accade non mi riguarda. Vedo le loro partite solo se…”

Jean Clair Todibo, difensore di 21 anni prestato dal Barcellona al Nizza durante il mercato invernale, non le manda certo a dire alla sua ex squadra. Intervenuto in conferenza stampa come riporta Goal, il centrale ha espresso il suo desiderio di prolungare la sua permanenza nel club francese senza risparmiare una dura frecciata alla società blaugrana che sta vivendo ore bollenti per il caso denominato BarcaGate.

Todibo, stoccata al Barcellona

“Non so se se ne parlerà per la prossima stagione”, ha detto Todibo in merito al suo eventuale riscatto da parte del Nizza. “Ho un’ambizione e un obiettivo che è quello di rimanere in questo club. Le mie prestazioni faranno il resto”.

Sul caos in casa Barcellona: “Cosa penso di quello che sta succedendo al Barça? Onestamente non mi interessa. Di tanto in tanto guardo le partite quando giocano Ousmane Dembélé, Clément Lenglet o Samuel Umtiti, che sono miei amici. Le guardo solo perché ci sono loro. Ma non seguo necessariamente il Barça. Sono concentrato sul Nizza, è la cosa più importante per me. Oggi sono un buon giocatore, non un giocatore del Barcellona. A che serve sognare di giocare nel Barcellona quando scendo in campo contro il Rennes o il Nimes nel fine settimana?“.