Da una parte l'amarezza dei tifosi del Milan che lo hanno visto partire, dall'altra la gioia dei nuovi fan che al Newcastle lo hanno accolto alla grandissima. Stiamo parlando di Sandro Tonali , centrocampista italiano, passato in Premier League da alcune settimane.

Il calciatore è subito entrato a pieno ritmo nella squadra bianconera conquistando in primis il suo allenatore e, in secondo luogo, i suoi compagni. La conferma arriva da una curiosità fatta notare da Sportbible che ha svelato come i nuovi colleghi del Newcastle di Tonali gli abbiano dato un simpatico soprannome, a conferma del feeling che subito si è instaurato.