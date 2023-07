Tonali: “Lasciare il Milan scelta difficile, ma andava fatta. Il Newcastle…”

Tornato in Italia dopo la prima visita alla sua nuova squadra, il Newcastle United , Sandro Tonali ha parlato alla stampa all'uscita dell'aeroporto di Linate. Il centrocampista si è espresso sulla decisione di lasciare il Milan , club che ama e di cui è tifoso: "È stata la decisione più difficile della mia vita, ma era una cosa che andava fatta. Era il momento gusto e l'ho fatta. Ringrazierò sempre il Milan e con lui tutti coloro che hanno lavorato con me, tutti i miei ex compagni. Un grazie speciale va a Paolo Maldini, che al mio primo anno mi ha accolto e coccolato". Il centrocampista ha lasciato l'Italia per una cifra che, secondo i media, si aggira intorno i 70 milioni di euro che attraverso bonus arriverebbe a toccare gli 80 milioni.

Sandro Tonali ha firmato un contratto fino al 2028 e d'ora in poi giocherà in Premier League. Queste le sue parole sul primo impatto del NewcastleUnited: "Ottime prime impressioni, ho conosciuto e incontrato la gente che mi ha voluto in questi mesi. Non vediamo l'ora di lavorare insieme". Dopo 130 partite con il Milan e 14 in Nazionale, il centrocampista saluta l'Italia e gli dà l'arrivederci: "Tre anni magnifici al Milan, la decisione di salutare non arriva all'ultimo minuto. Spero di tornare un giorno e di vedere i tifosi sorridenti".