Tonali vicino al patteggiamento, ma il Newcastle pronto a far causa al Milan

Il club inglese ha minacciato di far causa nei confronti del club rossonero. Intanto l'accordo per il patteggiamento del classe 2000 è sempre più vicino

Dopo il patteggiamento di Nicolò Fagioli, anche Sandro Tonali è ormai prossimo all'accordo con la Procura Federale. Il centrocampista del Newcastle United dovrebbe ricevere una squalifica di dieci mesi per il caso scommesse. Il classe 2000, quindi, terminerà a breve la propria stagione. Salterà gli Europei del 2024 e tornerà in occasione dell'inizio della Premier League 2024/25. In attesa dell'ufficialità dell'accordo sul patteggiamento, il Newcastle United è pronto a muoversi per vie legali.