Toney dalla squalifica al mercato: grandi di Premier pronte all’asta

Lo scorso agosto Toney, che si è detto pronto per il salto in un grande club, ha cambiato agente, entrando nella CAA Stellar di Jonathan Barnett, l’ex manager di Gareth Bale, uno dei procuratori più famosi del mondo.

Il giocatore ha però rivelato di essere tifoso del Liverpool: “Tutti sognano di giocare in una grande. Non che il Brentford non lo sia, ma competere per vincere titoli e giocare le coppe europee è l’ambizione di ogni giocatore. Se si presentasse l’opportunità mi piacerebbe che si concretizzasse. Il mio agente lo sa, sono al top della carriera e mi auguro che il mio prossimo trasferimento sia in un top team. Da piccolo ero tifoso del Liverpool, ma nel corso degli anni ho apprezzato anche il gioco dell’Arsenal”.

Nonostante il lungo stop il Brentford non sembra però disposto a fare sconti, valutando il proprio gioiello non meno di 100 milioni di sterline. Toney si era autoproclamato colpevole, rivelando di aver scommesso per ben 262 volte, anche su gare di calcio ai tempi in cui militava in League One, ovvero fino al 2021.