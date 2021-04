Toni non ha dubbi: “Haaland attaccante del futuro. Lui il colpo di mercato perfetto”

Gol a raffica e reti pesantissime. Erling Haaland si sta confermando sempre più l’attaccante del momento. L’ex bomber azzurro Luca Toni analizzerà “Haaland è l’attaccante del futuro. Lui e Mbappè saranno gli eredi di CR7 e Messi. Haaland è una forza della natura, se fossi il presidente di una squadra non avrei dubbi e punterei tutto su di lui”.

MILAN

Toni si è anche soffermato sulla Serie A, analizzando il momento del Milan: “Maldini sta facendo molto bene a livello dirigenziali al Milan. Ha preso giovani importanti. La mia prima presenza in A è stata contro il Milan, mi hanno marcato Maldini e Costacurta e alla fine ho scambiato la maglia proprio con Maldini. È stato il difensore più forte, gli manca il Mondiale: è strano che lo abbia vinto io e non lui. Non mi sarei mai aspettato questa stagione da parte del Milan, ma il secondo posto è decisamente meritato”.