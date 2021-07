Torino, Meitè vicino al Benfica

La cessione di Meitè al Benfica sarebbe una vera e propria boccata di ossigeno per le casse granata. Arriverebbero soldi utili da investire sul calciomercato.

Un pò di ossigeno per le casse del Torino . Sembra vicinissimo il passaggio del centrocampista Soualiho Meïté al Benfica , squadra portoghese allenata da Jorge Jesus . Il centrocampista francese negli ultimi sei mesi è stato in prestito al Milan di Pioli .

TRATTATIVA - I contantti tra il Torino del presidente Urbano Cairo e la squadra lusinatana sono stati confermati dai media portoghesi e da Sportmediaset, nel quotidiano appuntamento delle ore 13.00. Il centrocampista francese non rientra nei piani del nuovo tecnico granata Ivan Jurić. Se questa trattativa dovesse andare in porto, la società granata incasserebbe circa 7 milioni di Euro, utili da investire per rafforzare la squadra negli altri reparti. Per Meitè questa sarebbe una bella occasione, cioè quella di disputare la Champions League con una maglia prestigiosa come quella del Benfica.