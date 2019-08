Torres saluta il calcio, ma il figlio è felice: “Ora si va in vacanza!”

Fernando Torres saluta il calcio giocato. Il Nino, campione d’Europa e del mondo con la Nazionale spagnola, si è congedato dagli appassionati, ora orfani delle prodezze di un grande fuoriclasse. Eppure, nonostante la tristezza generale, c’è anche chi non è affatto dispiaciuto di fronte a questo scenario. Si tratta del figlio del giocatore. Il bambino, infatti, è stato immortalato da un video divenuto virale. Di fronte al rammarico del padre, ormai giunto all’ultimo atto della sua carriera, Torres Junior ha replicato in maniera eloquente: “Ma adesso si va in vacanza!”. Insomma, c’è un buon motivo per sorridere anche nella giornata della conclusione della carriera di papà.