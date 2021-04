Tottenham, altra grana per Mourinho: senza Champions Kane chiederà la cessione

L’avventura di Harry Kane al Tottenham potrebbe essere prossima alla conclusione. Altra grana in vista per José Mourinho che potrebbe trovarsi a fare i conti con l’addio del bomber inglese. Come riportato da Sky Sports e dal The Athletic, infatti, in caso di mancato approdo in Champions League degli Spurs, il centravanti potrebbe chiedere di essere lasciato partire nella finestra estiva di calciomercato.

Kane compirà 28 anni quest’estate e vorrebbe una squadra che gli possa consentire di conquistare dei trofei. Il giocatore inglese era stato accostato anche alla Juventus in Serie A in passato ma, al momento, le ipotesi più plausibili in futuro sembrano essere ancora la Premier League – con Manchester City e Manchester United favorite – oppure la Liga spagnola con Real Madrid e Barcellona in pole position.

Al momento il Tottenham si trova al settimo posto con 49 punti in classifica a 5 lunghezze dal Chelsea quarto, ma deve recuperare una sfida rispetto ai blues.