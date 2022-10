Tottenham, assistente cercasi: dovrà pagare bollette e “accudire” famiglie dei giocatori

Il club inglese starebbe cercando un assistente che si occupi dei suoi calciatori e delle rispettive famiglie.

Redazione ITASportPress

Il Tottenham è alla ricerca di un assistente per le proprie stelle. Curioso annuncio del club di Londra ripreso dal Sunche spiega come la società ha pubblicato una nota nella quale cerca una figura che possa assistere in tutto e per tutto i suoi calciatori e anche per lo staff tecnico.

In modo particolare, una persona che sia in grando di svolgere alcune mansioni come pagare le bollette, organizzare gli spostamenti di calciatore e famiglia e assistere, in linea generale, i parenti dell'interessato. Tra le altre mansioni di cui questa figura dovrà occuparsi, anche l'assistenza ai box dello stadio, in casa e trasferta, ma anche noleggio auto, accompagnamento/scorta, di famiglia ed eventuali ospiti per le partite del Tottenham.

Insomma, una figura di supporto non solo al giocatore ma anche alla sua famiglia. In più, in caso di giocatore infortunato, essere a disposizione per eventuali sue richieste. Stesso discorso per lo staff tecnico.

Nell'annuncio ripreso dal tabloid inglese è indispensabile conoscere l'inglese, ma anche il francese e lo spagnolo e si informa che l'orario di lavoro sarà irregolare, compresa la sera, la notte e i fine settimana.