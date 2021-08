Tottenham, caso Kane. Espirito Santo chiede privacy: “Dobbiamo parlarne tra noi”

Il tecnico sui rumors d'addio del centravanti e capitano Spurs

C'è aria di tempesta in casa Tottenham a causa delle vicende di mercato che riguardano il capitano Harry Kane . Il bomber ha chiesto la cessione e non si è presentato ai primi allenamenti dopo aver concluso le proprie vacanze post Euro 2020. A parlare, seppur in modo molto rapido, della situazione, è stato il tecnico Spurs Nuno Espirito Santo che dopo l'amichevole contro il Chelsea (2-2 il risultato finale) ha "dribblato" le domande sul centravanti inglese.

PRIVACY - "La situazione di Kane? Scusatemi, ma non ne parlerò ora", ha voluto subito chiarire Espirito Santo ai giornalisti. "Parliamo della partita, l'avete vista? Credo che, in relazione a Kane, dovremmo parlarne internamente. Provate a evitare qualunque tipo di discussione pubblica a riguardo. Dobbiamo risolvere la situazione con Kane, cercando di trovare la miglior soluzione e una conclusione", ha precisato in maniera piuttosto netta e seccata il tecnico che potrebbe perdere non solo il suo capitano ma anche l'uomo chiave in zona offensiva della squadra.