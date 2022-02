Tottenham, Conte: “Ci siamo indeboliti. Bentancur e Kulusevski non pronti”

Il tecnico deluso dal mercato invernale

DELUSO - "È sempre difficile fare paragoni, però sicuramente quando prendi il lavoro in una squadra che non vince da tanto tempo è inevitabile che la fiducia manchi", ha spiegato Conte sul primo impatto con l'ambiente del Tottenham. Poi passaggio al mercato invernale appena concluso: "A gennaio sono andati via quattro giocatori, tutti importanti per il Tottenham, ne sono arrivati due. Quindi anche numericamente invece di rinforzarti potresti esserti, sulla carta, indebolito". E ancora: "Bentancur e Kulusevski? Sono il prospetto ideale per il Tottenham. Perché il Tottenham cerca giocatori giovani, da far crescere, da far sviluppare, ma non sono giocatori pronti".