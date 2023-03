Tottenham, Conte furioso: “Calciatori egoisti, giocano ognuno per sè”

Continua il complicato momento del Tottenham, che va incontro ad un deludente pareggio contro il Southampton. Risultato maturato sulla base di una rimonta da parte della squadra di casa, in grado di riprendere il match dall' 1-3 degli Spurs. Ad alzare la voce contro giocatori e dirigenza è stato lo stesso tecnico Antonio Conte, che nel post partita ha affermato: "Siamo scomparsi dal gioco, è incredibile quello che questa squadra ha fatto in campo negli ultimi mesi. il Tottenham non è una squadra, sono 11 giocatori che vanno in campo. Vedo solo giocatori egoisti che non vogliono aiutarsi a vicenda o mettere il cuore in campo".