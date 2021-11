Tottenham, Conte: “Ho fiducia nella squadra. Sul mercato…”

Il tecnico ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro il Mura

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato della sua squadra, in vista della partita di Conference League contro gli sloveni del Mura. “Ho trovato un gruppo di giocatori straordinari che vogliono lavorare e migliorarsi. E questa è una buona base per me. Ho buone sensazioni e fiducia nel gruppo. La squadra sta dando buone risposte e voglia di sacrificio. Per me sono caratteristiche importanti". Sul mercato di gennaio che incombe, Conte ha concluso: “Non penso a gennaio, quando sarà aperto il calciomercato, perché abbiamo diverso tempo ancora. Abbiamo tante partite e al momento voglio solo valutare la squadra che ho a disposizione, poi magari vedrò se bisognerà intervenire con qualche colpo”.