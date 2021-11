Tottenham, Conte: “La scorsa estate dissi di no perchè avevo ancora la testa all’Inter”

Le prime parole del nuovo tecnico degli Spurs

RITORNO IN PREMIER - Sul ritorno in Premier e sul no detto quest'estate: "La fine dell'avventura con l'Inter era ancora troppo recente ed ero troppo coinvolto dal punto di vista emotivo, per questo motivo avevo rifiutato. L'entusiasmo e la determinazione del presidente nel volermi affidare l'incarico però mi avevano già colto nel segno. Una volta che l’opportunità si è ripresentata, ho deciso di coglierla subito al volo. Sono molto felice di tornare ad allenare, soprattutto tornare a farlo in un club di Premier League che ha l’ambizione di tornare protagonista. Il club ha strutture all'avanguardia e uno dei migliori stadi del mondo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per trasmettere alla squadra e ai tifosi la passione, la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto da giocatore e allenatore".