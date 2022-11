Tottenham, Conte pazzo di Bentancur: “Può diventare tra i migliori al mondo”

Grande protagonista della stagione del Tottenham , il centrocampista Rodriguo Bentancur si prende ora gli elogi e le parole al miele del suo mister, Antonio Conte . Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Premier League degli Spurs contro i giganti del Liverpool, il mister italiano ha esaltato le qualità del giocatore ex Juventus anche in prospettiva futura.

ELOGIO - "Rodrigo ha la possibilità di diventare davvero un top player", ha detto Conte. "Per diventare un giocatore top devi volerlo e desiderarlo. Nell'ultimo periodo sta giocando in maniera fantastica. Ci sta dando tanto sia in campo che fuori: stiamo parlando di un giocatore che può diventare uno dei migliori centrocampisti al mondo". E fin qui il centrocampista sta facendo davvero bene ma evidentemente può ancora migliorare. Bentancur è stato fin qui protagonista con 12 presenze, 2 goal e 2 assist in campionato. In coppa, invece, 6 gettoni e un gol. Numeri che lo hanno visto anche vincere il premio di MVP nella scorsa gara di campionato con la rete della vittoria sul Bournemouth.