Tottenham, Conte pazzo di Kane: “Un 9 e un 10 insieme. Può diventare tra i migliori della storia”

Il tecnico Spurs elogia il bomber inglese

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l'Aston Villa, Conte si è soffermato sul proprio attaccante: "Penso che Harry abbia l'età giusta per dimostrare che può diventare non solo uno dei migliori al mondo ma anche nella storia del calcio". E ancora: "Lui è già nella storia perché ha segnato tanti gol per il club e per la nazionale ma ha l'età per essere uno dei migliori al mondo. Il suo ruolo è un numero 9 ma allo stesso tempo può essere un numero 10 per le sue qualità".