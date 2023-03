Tottenham, Conte: “Per vincere devi poter contare su tanti giocatori. Con Richarlison…”

Parla il tecnico degli Spurs dopo il successo in campionato.

Redazione ITASportPress

Tantissimi rumors sul suo futuro e anche qualche polemica recente con il caso Richarlison. In casa Tottenham non sono state ore semplici per mister Antonio Conte che, come suo solito, ha fatto rispondere il campo. La formazione Spurs ha, infatti, vinto contro il Nottingham Forest nell'ultima gara di Premier League e il mister italiano ha avuto modo di togliersi anche qualche sassolino parlando ai microfoni di Sky Sports UK.

CASO RICHARLISON - "Con Richarlison cerco sempre di prendere la decisione migliore sull'11 titolare. In questa gara ho preferito iniziare con lui e far riposare Kulusevski. Non capisco le persone che non capiscono l'importanza delle rotazioni. Hai dei buoni giocatori in panchina e poi puoi cambiare la partita", ha detto Conte.

AMBIZIONE - Si parla anche di traguardi e di vittorie. In tal senso il mister è stato diretto: "Se vuoi aspirare a vincere trofei in futuro, devi contare su circa 16, 17, 18 giocatori per fare rotazione e giocare per partita".