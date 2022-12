Tottenham, Conte: “Ripartire otto giorni dopo il Mondiale non mi rende felice”

Torna la Premier League dopo il Mondiale e il Tottenham di Antonio Conte aprirà il programma con il lunch match in casa del Brentford, una delle squadre rivelazione della stagione. La battuta è sul ritorno dei suoi calciatori otto giorni dopo il Mondiale: "Non sono molto felice - ha detto il manager italiano -, anche se dovrei essere contento perché ben 12 dei miei giocatori stavano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualcosa. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al top. I giocatori rimasti qui lavorano da quattro settimane e ora sono in un'ottima condizione fisica e ora do sicuro stanno meglio dei reduci dal Qatar". Non sarà in campo Rodrigo Bentancur a causa di una squalifica, ma l'uruguaiano è anche alle prese con un lieve problema muscolare. Starà poi fuori almeno un mese Richarlison, infortunatosi col Brasile in Qatar, mentre persiste il problema tendineo di Lucas Moura: "È una situazione difficile perché non è come se non lo avessi - ha spiegato Conte -. Peccato perché è buon giocatore, un bravo ragazzo, ma sta faticando molto per risolvere questo problema. Non so cosa succederà di lui in futuro".