Tottenham, Conte sarà uno dei tecnici più pagati della Premier League

Il tecnico italiano torna in Inghilterra dopo l'esperienza al Chelsea

L'ex allenatore di Juventus, Chelsea e Inter Antonio Conte è vicino all'accordo con il Tottenham. Secondo dailymail.co.uk, la dirigenza del club londinese ha offerto al tecnico italiano uno stipendio di 15,5 milioni di sterline l'anno. Conte potrebbe così diventare uno degli allenatori più pagati della Premier League. In questo momento in Inghilterra chi guadagna di più è l'allenatore del Manchester City, Josep Guardiola: suo stipendio è di 20 milioni di sterline l'anno. Conte si trova in queste ore a Londra a colloquio con la dirigenza del Tottenham, che ha esonerato Nuno Espirito Santo dopo lo 0-3 col Manchester Utd. Conte sta parlando col presidente Daniel Levy e col "chief football officer" Fabio Paratici per trovare l'accordo fino al 2023.