Tottenham, Conte si coccola Kulusevski: “Lo volevo anche all’Inter. Grande acquisto”

Il mister degli Spurs si gode il giovane svedese apparso brillante anche nell'ultima gara vinta contro il Newcastle

Sorride il Tottenham di Antonio Conte che rifila un pokerissimo al Newcastle nell'ultimo turno di Premier League. 5-1 netto per gli Spurs che si godono vittoria e entusiasmo alle stelle. Si slancia anche il tecnico italiano in complimenti ben precisi soprattutto per il neo acquisto Dejan Kulusevski , autore di una bella prova condita anche da un assist.

Intervenuto in conferenza stampa, il manager italiano ha detto: "Quando allenavo l'Inter ho provato a prenderlo, ma la Juventus si è mossa prima. Forse aveva più soldi di noi (ride, ndr)", le parole di Conte. "Parliamo di un giocatore che ha solo 21-22 anni. Kulusevski deve continuare a giocare così, è forte fisicamente ed è bravo tecnicamente. Penso che per il Tottenham sia un grande acquisto per il presente e per il futuro, parliamo di uno davvero forte. Dejan così come Rodrigo Bentancur. Ho sempre detto che con questi due acquisti, nonostante la perdita di quattro giocatori a gennaio, abbiamo reso la squadra più completa ed equilibrata".