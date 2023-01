Tottenham, Conte si gode Kane: “Fantastico. In campo con la febbre”

Dopo la vittoria di misura sul Fulham grazie ad una rete di Harry Kane , il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa esaltando la prova dei suoi ma soprattutto quella del capitano inglese, in campo e decisivo nonostante problemi di salute.

GARA - "Devo dire che è arrivata una buona risposta dei miei giocatori dopo le sconfitte contro le prime due. Ho chiesto ai miei giocatori di farmi vedere alcune cose che ho visto la scorsa stagione: aiutarsi a vicenda e soffrire", le parole di Conte riprese da football.london. "Non abbiamo sofferto molto. Abbiamo giocato contro una squadra che secondo me è davvero una sorpresa in questa stagione e con una vittoria potevano superarci in classifica. Vincere qui non è facile. Ho visto lo stesso atteggiamento della scorsa stagione quando abbiamo raggiunto la Champions League".

ELOGIO - Parole al miele per il match winner Harry Kane: "Cosa posso dire: è stato fantastico. Ha segnato un gol bellissimo. Grande stop e tiro. Solo un attaccante di livello mondiale può segnare questi gol. Voglio sottolineare che Harry giocava con la febbre. Non stava benissimo ma voleva giocare perché ha capito il momento e che è un punto di riferimento per noi, per me, per gli altri giocatori e penso che con Lloris siano i due giocatori più importanti dello spogliatoio".