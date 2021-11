Tottenham, Conte vieta pizza, maionese e ketchup ai suoi giocatori

Il tecnico del club londinese batte i pugni sul tavolo

Secondo il noto quotidiano inglese The Athletic, il nuovo allenatore del Tottenham, Antonio Conte, avrebbe espresso insoddisfazione per il sovrappeso dei giocatori della sua squadra. Per risolvere questo problema, l'ex tecnico dell'Inter starebbe cercando di cambiare la dieta ad alcuni giocatori, vietando diversi alimenti come la maionese, il ketchup e la pizza.