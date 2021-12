Tottenham, Conte vince in Carabao Cup: “Alzare un trofeo in Inghilterra è difficile”

Parla il manager italiano dopo il successo contro il West Ham e l'avanzamento nel torneo

Prosegue l'effetto Antonio Conte al Tottenham e adesso l'obiettivo potrebbe già essere quello di puntare ad un trofeo. Certo, la Carabao Cup non è il più importante torneo in terra inglese ma può essere un inizio importante. Lo ha confermato lo stesso tecnico Spurs che ha commentato ai microfoni di Sky Sports il successo contro il West Ham per 2-1.

VINCERE - "E' positivo per il Tottenham raggiungere le semifinali di questa competizione. Basta vedere i nomi delle squadre che hanno raggiunto le semifinali - Liverpool, Chelsea e Arsenal insieme a noi - quindi ogni squadra vuole provare a sollevare questo trofeo", ha esordito Conte. "Quando ero al Chelsea questo trofeo non passava in secondo piano, ma giocavamo con giocatori giovani che non erano titolari. Ora vedo che in Inghilterra vincere un trofeo è molto difficile. Abbiamo dovuto battere una squadra importante come il West Ham e non dimentichiamo che hanno eliminato il Manchester United e il Manchester City. In Inghilterra è molto difficile vincere qualcosa".