Tottenham, Doherty:”Mourinho esonerato per colpa nostra, lui è un grande”

Il calciatore degli Spurs spiega il motivo

Il difensore del Tottenham Matt Doherty ha commentato la decisione del club di licenziare l'allenatore Jose Mourinho quando la squadra si trovava al settimo posto in classifica. La decisione degli Spurs arrivata tre giorni dopo il pareggio in casa dell'Everton. Fine della corsa per José Mourinho: un anno e mezzo dopo la sua nomina. Ma Doherty dà colpa ala squadra e si rammarica di aver preso un grande allenatore. “È rimasto qui solo 18 mesi Mourinho. Se fosse rimasto per tre o quattro anni, la musica sarebbe stata completamente diversa. Semplicemente non abbiamo ottenuto i risultati di cui avevamo bisogno e alla fine è sempre il tecnico a pagare, ma noi giocatori siamo entrati in campo. È un peccato che non siamo stati in grado di ottenere vittorie, perché Jose è uno dei migliori allenatori della storia ", ammette Doherty.