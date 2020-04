Tottenham, è sfida per rinominare lo stadio: scende in campo Amazon

Potrebbe presto chiamarsi Amazon Stadium l’impianto del Tottenham. Il colosso dell’e-commerce avrebbe intenzione di farsi avanti per nominare lo stadio del club londinese col proprio brand. Stando a quanto si apprende dal Daily Mail, oltre alla Nike, ci sarebbe un nuovo interessato ad una potenziale partnership.

Amazon ha manifestato grande interesse per i diritti sul Tottenham Stadium, utilizzato non solo per le partite di calcio del club londinese ma anche per ospitare partite NFL e altri eventi sportivi dal grande impatto dal punto di vista del marketing. Il presidente degli Spurs Daniel Levy, si legge dal tabloid britannico, ha un obiettivo ambizioso: strappare un ricchissimo contratto da almeno 25 milioni di sterline per i prossimi 10 anni. Nel caso questo avvenisse, sarebbe l’accordo sugli stadi più redditizio della storia.