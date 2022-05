Tottenham, ecco come convincere Conte a restare: sei acquisti nel mercato estivo

Il manager ha chiesto garanzie

Antonio Conte e il Tottenham hanno conquistato il quarto posto in Premier League. Un traguardo che sembrava davvero difficile da ottenere ad inizio stagione ma che alla fine, grazie al duro lavoro di squadra e mister è stato raggiunto. Qualificazione in Champions League e grande festa ma anche il desiderio di dare seguito, il prossimo anno, ad un cammino di crescita che possa portare al raggiuntimento di vittorie e trofei.

In tale ottica, come riportato da Sky Sportsche cita il Telegraph, il manager italiano avrebbe chiesto delle garanzie alla proprietà. Per restare nel club Spurs, Conte avrebbe voluto la garanzia di almeno sei acquisti importanti per migliorare la squadra. Ancora difficile fare i nomi dei calciatori che potrebbero fare al caso del club di Londra, ma un primo approccio per programmare il mercato verrà fatto da lui e da Paratici in questa settimana. Staremo a vedere quali saranno le richieste del tecnico.