Tottenham, effetto Conte: “Dier può diventare tra i migliori difensori al mondo”

Parole importanti per il calciatore Spurs

Antonio Conte è pronto a far alzare il livello al suo Tottenham e a portare ai massimi standard di gioco ogni giocatore. Ecco perché non devono stupire le sue parole a proposito di Eric Dier, centrocampista o difensore Spurs. Come riportato dal Daily Mail, infatti, l'ex Inter ha avuto dichiarazioni al miele per il suo calciatore definendolo uno dei possibili futuri migliori centrali difensivi al mondo.