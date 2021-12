Tottenham fuori dalla Conference League: Uefa assegna sconfitta a tavolino contro Rennes

La decisione della Uefa

Il Tottenham è fuori dalla Conference League. La decisione è arrivata in questi minuto con l'organismo del calcio che ne ha dato comunicazione con una nota ufficiale. La squadra di Antonio Conte si è vista assegnare d'ufficio la sconfitta a tavolino per 0-3 contro il Rennes poiché non si è trovata una data utile per rigiocare la sfida saltata a causa dell'eccessivo numero di positivi al Covid tra gli Spurs.