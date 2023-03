Tottenham, Hojbjerg: “Conte? Ha ragione, ma l’allenatore deve anche…”

La sfuriata di Antonio Conte in conferenza stampa post Tottenham -Southampton ha fatto il giro del mondo. L'allenatore italiano si è schierato contro squadra e dirigenza, affermando come in casa Spurs sembra quasi che ci si "accontenti". Mentre le voci di un eventuale esonero si fanno più insistenti, Pierre-Emile Hojbjerg preferisce rispondere di persona: "È stato onesto. Non è contento perché non abbiamo ottenuto i risultati sperati, anche se sappiamo ancora dove vogliamo e dobbiamo arrivare in Premier League".

SULL'ALLENATORE - "Sono d'accordo che per avere successo occorrono undici uomini impegnati in un progetto comune - ha continuato il centrocampista dirittamente dal ritiro della sua Nazionale - ma penso anche che l'allenatore debba spiegare come si sente. Noi facciamo il possibile per accontentarlo. Quello che so è che io sono un giocatore onesto, di quelli che dà sempre il 100% per la squadra". Ha concluso così Hojbjerg, sul polverone alzatosi in casa Tottenham che vede ancora una volta Antonio Conte protagonista.