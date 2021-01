Tottenham, il calcio italiano impari ‘tutto’ dagli Spurs o non raccoglierà ‘niente’

All or Nothing, tutto o niente. Due parole che forse cambieranno il modo di “vedere” il calcio. Ancora una volta è un Club di Premier League. Abbiamo già visto le docu-serie prodotte per il mondo dello sport, il calcio un po’ in ritardo ci ha provato. Sulle piattaforme per la fruizione di contenuti multimediali d’intrattenimento le “librerie” sono piene.

A TUTTO TOTTENHAM – In Italia, ad esempio, è stata la Juventus che ha cercato di raccontare e promuovere se stessa. In UK il Sunderland lo ha fatto raccontando in particolare i tifosi dei “the black cats”. In USA molto è stato sviluppato attorno ai protagonisti, le star. La percezione del telespettatore sia che si trattasse di un fans, di uno sportivo, di un curioso o addirittura di un addetto ai lavori era sempre la stessa. Non poteva un buon montaggio raccontare quello che nessuno aveva mai visto. Nessuno, però, può immaginare quello che non ha mai visto. Il Tottenham, forse, ha fatto proprio questo. Ha svelato quello di cui nessuno è mai riuscito a raccontare ed ha creato, probabilmente, un nuovo genere televisivo. Hanno letteralmente cancellato il “libro delle frasi fatte”, l’alfabeto dei tanti luoghi comuni in cui tutti si rifugiavano. Un unico pensiero, ai limiti dell’ortodossia, lo “spogliatoio come un luogo sacro”. Alla fine, si sa, il calcio è una “religione”.

MURO CROLLATO – Amazon, sulla quale piattaforma di streaming, tra qualche anno, si vedrà il meglio del calcio europeo, ha demolito ogni muro. Nove puntate, durata media un tempo di gioco più recupero, hanno polverizzato il diritto (che ha portato una pioggia di soldi negli anni ai Club) delle pay tv di raccontarci il calcio attraverso l’evento-partita. Questo è accaduto grazie al coraggio di un visionario come Daniel Levy, chairman dei Spurs, l’uomo che ha trasformato uno dei tanti “altri” Club di Londra, in un fenomeno planetario e che ha costruito lo Stadio di calcio tra i più belli del Mondo con un centro di allenamento tra i più moderni. Niente più sarà come prima. Del calcio ci hanno raccontato tutto, le emozioni dello Stadio sono state accompagnate da immagini di azioni, contatto, pianto e gioia. Le azioni di gioco sono diventate più o meno emozionanti in base alla voce del telecronista. Ci hanno abituato a sezionare ogni minuto di una partita sia sul campo che sugli spalti. Ma dentro la pancia dello stadio: mai.

LA JUVENTUS – Una volta, la Juventus giocò a Taranto, fu filmata con una spy-cam negli spogliatoi. Lo Stadio Jacovone raccolse lo sfogo dell’allora allenatore Maifredi. Immagini rubate che fecero infuriare tutti. Immagini vecchie mai più replicate. Negli anni sono seguite perle di Gossip. Walter Zenga, dovette intervenire in diretta e litigare con Maurizio Mosca per smentire le voci su un litigio nell’intervallo di una partita. Impossibile per Zenga che Mosca avesse potuto sapere. Quello che succede li dentro deve rimanere lì dentro. Le trasmissioni sportive alzarono un muro sulla sacralità dello spogliatoio. Negli anni questo muro fu anche un po’ deriso da una registrazione “rubata” al tecnico Ezio Capuano nello spogliatoio di una squadra di Serie C. Tanti anni, poche immagini, poche parole. Al massimo, appunto un po’ di Gossip.

MAI VISTO PRIMA – All or Nothing, va oltre. E lo fa con stile, si sono dovuti piegare anche due grandi allenatori come Pochettino (che aveva appena disputato la finale di Champions League contro il Liverpool) e Maurinho. Migliaia di ore di registrazione, decine e decine di telecamere poste all’interno del centro sportivo del “Tottenham Hotspur Football Club Training Ground”, dello Stadio, nel Bus, in Aereo in Hotel. Quando si scrive “dentro” si intende ovunque. Dall’ufficio dell’allenatore alla Sala Medica. Da quelle del “boss” alla cucina. Dai corridoi al magazzino passando per le camere della foresteria, il “Lodge” dove la squadra riposa oltre al ristorante ed al bar. Nessuno, forse, nemmeno il Chairman degli Spurs quando ha dato il via all’avventura aveva pensato che dopo una stagione esaltante come la finale di Champions avrebbe affrontato la Docu-Serie nella stagione più difficile. Ogni dirigente, calciatore, giornalista, fans e perché no anche chi non ama questo sport dovrebbe vederla. Grazie a questo progetto non ci hanno dovuto raccontare come si gestisce un Club di Calcio. Numeri, budget, progetti finanziari si scontrano con il risultato di una partita. Lo stesso Daniel Levy, nel corso di un meeting con il board, mette in evidenza come nel Calcio devono coincidere molti elementi. Il Tottenham ha cercato anche di far capire ai propri tifosi quanto a volte sia difficile concludere un trasferimento. Il Club ha anche affrontato in maniera trasparente la gestione degli infortuni, della pressione che ricade sullo Staff Medico e di come gli stessi si sentano comunque coinvolti se il rendimento della squadra non è soddisfacente a causa degli “assenti”.

E poi, come un allenatore (Maurinho) discute e dialoga con i propri giocatori. Senza un operatore che ricordasse loro di essere ripresi, gli stessi protagonisti non sanno di essere attori ma sono se stessi, senza veli. A volte anche rudi nei modi. Eppure a Coverciano, oltre alla Teoria che racconta la “gestione del gruppo” dovrebbero far vedere esattamente cosa accade e come si gestiscono davvero certe situazioni Come è difficile dire no ad un grande giocatore e come lo stesso è imbarazzato quando sporca le scarpe del proprio allenatore.

La nona ed ultima puntata regala un litigio negli spogliatoi. I più critici avrebbero potuto stroncare il progetto. Vedere ciò che accade in uno spogliatoio è la fine del calcio. Invece, proprio la sacralità dello spogliatoio viene spiegato dagli stessi gesti dei protagonisti. Con la lite consumata negli spogliatoi all’intervallo. Alla fine della partita gli stessi protagonisti si abbracciano e sorridono. Pochi istanti per raccontare che la “sacralità dello spogliatoio” non è altro che la fatica o il sudore, la gioia o lo sconforto, in poche parole: tutto o niente.