Tottenham, il nome di Pochettino resta nell’ambiente ma è… suo figlio

Poco meno di un anno fa, Maurizio Pochettino era diventato un calciatore del Tottenham. Nessun errore, si tratta del figlio dell’ex tecnico Mauricio. All’età di 19 anni, il ragazzo dal nome non certo sconosciuto si ritrova ancora in casa Spurs nonostante suo padre non faccia più parte del progetto degli inglesi. Adesso, il giovanissimo della formazione U23 si legherà ancora alla società.

Pochettino Junior rinnova

Secondo quanto riporta l’Evening Standard, infatti, Maurizio Pochettino, figlio dell’ex manager degli Spurs, sarebbe ad un passo dal rinnovo di contratto per un’altra stagione. Nonostante suo padre sia stato esonerato e al suo posto sia stato chiamato José Mourinho, il giovane classe 2001, che di ruolo fa l’ala, ha ricevuto un’offerta di prolungamento per un’altra annata che intende accettare per continuare il suo sogno e magari un giorno raggiungere la prima squadra.

