Tottenham, il primo discorso motivazionale di Conte alla squadra

Il tecnico italiano ha incontrato la squadra

Questa sera dovrebbe essere in panchina per la sua prima da allenatore del Tottenham contro il Vitesse dopo aver ricevuto il visto per allenare ufficialmente la squadra. Ma Antonio Conte ha già dato un primo segnali ai suoi. Come riportato dal Daily Mail, infatti, il comandante ex Inter si è prodigato in un discorso motivazionale davvero emozionante alla prima sessione disponibile sul campo. Gli Spurs hanno già potuto avere un primo assaggio di cosa significa essere allenati dal tecnico leccese.