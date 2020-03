Tottenham, insulti razzisti a Gedson Fernandes: Dier perde il controllo e affronta i tifosi sugli spalti

Un fatto decisamente inedito per il mondo del pallone, specie per quello inglese. Quanto accaduto al termine del match di FA Cup tra Tottenham e Norwich ha dell’incredibile. Dopo la sconfitta ai rigori, il centrocampista Spurs Eric Dier ha perso le staffe e ha scavalcato le protezioni per andare ad affrontare i tifosi, colpevoli di aver insultato in maniera troppo plateale lui e i suoi compagni.

Come spiega la BBC, riportando le parole di Mourinho, la famiglia di Dier era presente allo stadio e il giocatore avrebbe provato a difenderla dalle parole dai fan. Ma secondo qualche ricostruzione di tifosi presenti, pare che il vero motivo scatenante sia da ricondurre a insulti razzisti giunti all’indirizzo di Gedson Fernandes che ha sbagliato il rigore decisivo. Il calciatore avrebbe subito epiteti razzisti e Dier avrebbe reagito in difesa del compagno di squadra generando un vero e proprio testa a testa con un tifoso placato solamente dagli steward presenti allo stadio.